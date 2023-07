Se il buongiorno si vede dal mattino allora i 25 gradi registrati alle 5.30, prima dell’alba, in molte zone della regione, danno già l’idea di quello che ci deve aspettare. E, dicono gli esperti, la situazione caldo torrido resterà sull’intero Molise per tutta la settimana. Anzi, pare proprio che ad attendere i molisani ci sia la settimana più calda dell’anno con temperature che non porteranno sollievo neppure di notte. E se il termometro in questi giorni è schizzato sui 35 gradi a Campobasso, 36 ad Isernia e 38 a Venafro, nella settimana appena iniziata, è già bollino rosso per molti centri della regione: già nelle prossime ore e fino a mercoledì si potrebbero toccare i 40 gradi, ma nelle zone interne, come anche nel Venafrano e Basso Molise si potrebbe arrivare ai 45 gradi tra martedì e mercoledì, senza sollievo neppure di notte, per via dell’umidità. Livello di criticità 3 secondo il ministero della salute che, in questi casi, può solo raccomandare ai cittadini di adottare comportamenti di buonsenso, per limitare al massimo i problemi fisici che un caldo estremo possono causare, sia in soggetti sani sia in soggetti fragili. Un consiglio valido sempre è quello di bere molto ed evitare di uscire o fare attività sportive nelle ore più calde. Intanto è stata allertata la Protezione Civile e i servizi sanitari del territorio.