La Settimana della Creatività si è aperta martedì 11 luglio con una tavola rotonda dei docenti che hanno condotto i cinque laboratori che si sono tenuti tra le sale del TH Hotel Assisi. Giulio Rigoni per pittura; Anna Finelli – in arte Annafietta – per mosaico; Patrizia Copponi per fotografia, Elio Pecora per poesia ed Enrico Valenzi per scrittura creativa. Queste le proposte tra cui i partecipanti hanno potuto scegliere, cimentandosi in arti figurative e letterarie. Un percorso durato cinque giorni che ha dato vita a componimenti e opere esposte l’ultimo giorno e commentate dagli stessi docenti durante la tavola rotonda che ha chiuso l’evento.

Assisi è stata anche la cornice delle premiazioni del Concorso 50&Più, giunto alla sua 41° edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione di 205 artisti, iscritti anche a più categorie, per un patrimonio artistico che conta 248 opere: 51 componimenti di prosa, 88 poesie, 60 creazioni pittoriche e 50 fotografie. A tutte le opere sono state assegnate le Farfalle 50&Più, mentre cinque componimenti per ogni categoria (prosa, poesia, pittura e fotografia) sono stati selezionati dalla giuria e premiati con la Libellula 50&Più. A valutare le opere in gara è stata l’esperta giuria formata da alcuni dei docenti dei laboratori (Patrizia Copponi, Elio Pecora, Giulio Rigoni), da Renato Minore, giornalista e scrittore e da Duccio Trombadori, pittore, giornalista e critico d’arte.

Ad aggiudicarsi l’ambita libellula d’oro nella categoria Pittura è stato Pierpaolo Martino, di Campobasso che da sempre ha avuto la passione per la pittura applicata su tela, legno e pietra. Ogni opera è frutto della sua immaginazione come nel caso dell’opera vincitrice “La Primavera”. A trionfare nella categoria prosa con il brano “Biscotto” è invece Nazzareno Carideo di Isernia, consulente nell’amministrazione provinciale che ha fatto della scrittura la sua passione. I suoi lavori sono stati più volte inseriti in antologie di autori vari.