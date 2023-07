In cucina da Lucio mani stellate. E non poteva essere diversamente: l’eredità artistica del grande cantautore bolognese onorata dall’estro di grandi chef. Ancora una volta la villa di Dalla alle Isole Tremiti torna a ospitare un evento che unisce il fascino di un luogo mozzafiato, le emozioni legate alla casa che custodisce la memoria del genio musicale e l’alta maestria culinaria. Nazionale e internazionale, stavolta. L’iniziativa, promossa da Sintattica Servizi e Turismo, la società che gestisce la villa del Maestro Lucio Dalla, è in programma il prossimo 10 agosto. Partner dell’iniziativa è la Zafferano Molisano. La casa su Cala Matana, dove Dalla ha composto tante sue celebri canzoni, sarà teatro di un confronto ai fornelli di assoluto livello: gli ospiti parteciperanno infatti a un pranzo a quattro mani. A prepararlo saranno due grandi chef: Igles Corelli e Lucio Testa. Il pranzo, a numero chiuso, offrirà ai partecipanti, oltre alle prelibatezze preparate dai due maestri, anche la possibilità di gustarle in una location da non dimenticare. “Sono molto felice di tornare a Villa Dalla dopo l’esperienza dello scorso anno. Sarà particolarmente emozionante cucinare ancora in quel luogo così suggestivo e mi piace molto l’idea di farlo insieme a uno chef molisano”, ha detto Igles Corelli presentando l’iniziativa. “Per me sarà un onore preparare i miei piatti nella casa di Lucio Dalla e sono grato agli organizzatori per avermi consentito di poter lavorare a quattro mani con un maestro come Corelli”, ha aggiunto Lucio Testa. Igles Corelli – Maestro indiscusso della ristorazione italiana, ha collezionato 5 stelle Michelin. E’ coordinatore del comitato scientifico di Gambero Rosso Academy nel segno della “Cucina Circolare“. Lucio Testa – Chef che si è formato alla Scuola Internazionale Alma, la scuola ha avuto come rettore Gualtiero Marchesi. Ha lavorato in Italia e in Francia in importanti ristoranti stellati prima di dedicarsi al suo Molise aprendo il ristorante Contrasto a Cercemaggiore. Il programma della giornata prevede a mezzogiorno un aperitivo di benvenuto e alle 13:00 il pranzo. L’evento si concluderà alle 17:00. Tutte le informazioni e i contatti per prenotarsi sono disponibili sul sito Sintattica.net.