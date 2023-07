Ha trovato la forza ed il coraggio di denunciare mesi di violenze e maltrattamenti da parte del suo ex permettendone così l’arresto. La vicenda riguarda una donna della provincia di Campobasso ed il suo ex compagno, pure lui molisano. L’episodio più grave, nel 2022 mentre i due si trovavano in Francia. L’uomo è stato arrestato e detenuto in un carcere francese ma grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Campobasso a cui la giovane donna si era rivolta, è stato estradato in Italia. Deve rispondere di maltrattamenti e lesioni personali. La fine di un incubo per la donna che tuttavia porterà per molto tempo i segni , sia fisici che psicologici delle violenze subite. E purtroppo in provincia di Campobasso i reati legati al codice rosso, sono in costante aumento. nel 2022 sono stati 70 e 43 nei primi mesi del 2023, trattati dalla Squadra mobile di Campobasso. Dalla Questura l’appello a denunciare e a rivolgersi con fiducia agli uomini e donne della Terza sezione Violenza di genere, pronti ad ascoltare ed aiutare le vittime di abusi e maltrattamenti.