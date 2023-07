Malore in acqua a Rio Vivo, nella zona di Baia Paradiso, muore anziano di 83 anni. Si tratta di un uomo originiario del Molise ma residente in Lombardia. Era qui in vacanza con la moglie.

Il bagnino della Compagnia del Mare ha fatto di tutto per rianimarlo. Sul posto c’erano anche due medici. Immediatamente sono giunti i soccorritori di 118 e Misericordia. Il massaggio per quasi mezz’ora, ma nulla da fare.