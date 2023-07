Tre i feriti nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Statale 85, nella galleria che si trova all’altezza di Macchia di Isernia.

Ancora un altro scontro, proprio sulla strada in cui ieri, in territorio di Sesto Campano, ha perso la vita un uomo di 74 anni, Antonio Giordano, originario di Vietri sul Mare.

Stavolta si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto una Fiat 500, una Volvo ed una Lancia. Tre i feriti, le cui condizioni al momento non sembrano gravi: due uomini, di 58 e 64 anni, e una giovane donna di 23, portati al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Venafro, la Polizia, i Vigili del Fuoco, l’Anas e i soccorritori del 118.

L’incidente ha paralizzato il traffico per diverse ore, creando file chilometriche su una strada, la cosiddetta Venafrana, che collega Isernia alla Campania. La circolazione è stata dirottata sulle arterie secondarie, anch’esse intasate per molto tempo.

E l’accaduto accende i riflettori sulla sicurezza di quella strada che, già in passato, è stata teatro di diversi tragici incidenti.