L’associazione degli ex consiglieri regionali del Molise, su proposta del presidente Gaspero Di Lisa, ha deciso di stanziare 3 mila euro in favore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, come contributo per fronteggiare i danni dopo l’alluvione dello scorso mese di maggio. “Ai 21 fiumi esondati, alle 300 frane attivate, alle 600 strade interrotte, che hanno resi isolati interi comuni, si è aggiunta la perdita irreparabile di vite umane – ha scritto Di Lisa a tutti i soci dell’Associazione prima del voto unanime del Direttivo -. Non solo, si contano in migliaia le persone hanno perso tutto e le imprese non sanno ancora come potranno riprendere la loro attività. E, come se non bastasse, per quanto concerne il settore agricolo, messo in ginocchio dalle inondazioni, si prevedono non poche problematiche sia per il raccolto di stagione che per quello dei prossimi anni. Tutte queste condizioni interrogano le coscienze di ciascuno – ha evidenziato quindi Di Lisa – invitandoci ad aggiungere al contributo personale che forse molti di noi hanno dato, quello ufficiale dell’Associazione al fine di sostenere la ripresa socioeconomica del territorio colpito“.