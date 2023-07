L’Ordine dei Giornalisti del Molise, con il presidente Vincenzo Cimino e il vicepresidente Cosimo Santimone, chiede la modifica dei requisiti contenuti nel bando pubblico dell’Arsarp per assumere con un contratto di collaborazione un esperto senior nelle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione. Durata dell’incarico due anni. Importo complessivo 30mila euro annui lordi per 120 giornate lavorative corrispondenti a 250 euro al giorno, sempre lordi. La domanda per partecipare può essere presentata entro il 31 luglio. “I requisiti di ammissibilità – hanno spiegato Cimino e Santimone – sono limitanti, non permettono a tutti di partecipare e noi, come Ordine, abbiamo il dovere di tutelare la categoria dei giornalisti”. quali le criticità riscontrate? “Solo tre le lauree considerate, il limite di 8 anni di iscrizione all’Ordine e la comprovata esperienza lavorativa superiore a 5 anni nell’attività di assistenza tecnica ai Programmi di Sviluppo Rurale, nell’area comunicazione. Ben vengano i concorsi per giornalisti, ma – ha spiegato Cimino – mi profili di accesso non siano esclusivi. L’ordine è disposto a collaborare con l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca”.

Per Santimone ci sono anche altre criticità nel bando, almeno 7-8.

L’Ordine, qualora non ci siano modifiche, annuncia di vedersi costretto a conferire mandato a un legale per adire l’Autorità Giudiziaria e Cimino chiederà di essere ascoltato dalla Procura di Campobasso.