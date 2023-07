“Sento la responsabilità della nomina e assicurerò il massimo impegno nei confronti di un tema che va affrontato con il lavoro, la forza e la tenacia, al fine di debellare un terribile fenomeno di cui sentiamo troppo spesso parlare. C’è una rivoluzione culturale da portare avanti sul tema, e il nostro compito è quello di dare concretezza ad azioni che non restino soltanto dei principi, al fine di contrastare una condotta infima, vile e criminale”. Così la deputata molisana di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, designata membro della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere’, che ha tra i compiti l’analisi degli episodi di femminicidio verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, con lo scopo di orientare l’azione di prevenzione.Lancellotta, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime Violenza di Fratelli d’Italia per la regione Molise, in una nota ringrazia il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Tommaso Foti per la fiducia.