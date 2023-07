I colori sono sgargianti e catturano l’attenzione di passanti e di automobilisti. E’ il percorso pedonale realizzato nella zona antistante il carcere di Campobasso tra via Herculanea e via Cavour. Una zona, dicono da palazzo San Giorgio, sicura per chi la percorre a piedi che non presenta più barriere architettoniche. E’ stato eliminato anche il parcheggio delle auto che a ridosso della fermata dell’autobus costringeva spesso le persone ad un fastidioso zig zag tra le macchine in sosta.

Un successivo intervento – hanno annunciato gli assessori comunali interessati – consentirà anche di abbellire l’area con l’inserimento di elementi di arredo urbano realizzati con il contributo di soggetti socialmente svantaggiati.

Lo stesso tratto di percorso, nelle prossime settimane, sarà affiancato anche dalla corsia ciclabile che collegherà la zona universitaria con il centro città.

Un risultato che a giudicare dai commenti sui social è di sicuro apprezzato dai più.

L’altra faccia della medaglia, però, riguarda le continue e numerose segnalazioni, arrivata anche alla nostra redazione, per la presenza di erba incolta che invade i marciapiedi e in alcune zone ostacola perfino il passaggio delle auto in carreggiata.

Via Insorti d’Ungheria, via IV novembre e via XXIV maggio sono solo esempi presi a campione nel centro città. La situazione è molto peggiore nelle strade periferiche, vi a Labanca, e molte strade del quartiere Vazzieri, San Giovanni dei Gelsi, tutte interessate dal mancato taglio dell’erba. E mentre le rotonde, attraverso al pubblicità di chi le cure, sembrano piccoli giardini con tanto di ornamenti, a pochi metri spighe, erbacce e ortica assicurano al paesaggio cittadino un aspetto rurale e disordinato.

Foto di Carmine Scarinci