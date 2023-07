Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dei furti di autovetture, personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, a seguito di indagine, ha deferito all’Autorità Giudiziaria competente cinque uomini di origini pugliesi poiché ritenuti responsabili di numerosi furti aggravati in concorso, attuati in provincia. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di furto di una Fiat Panda Cross a settembre a Campobasso. Grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di sorveglianza comunale, la Squadra Mobile ha identificato i tre autori del reato, tutti giovanissimi e con numerosi precedenti a carico, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria competente.Dagli accertamenti svolti, è inoltre emerso che i responsabili sarebbero legati ad alcuni gruppi criminali attivi nell’area di San Severo (Foggia).Le indagini della Squadra Mobile sono proseguite per appurare se i tre uomini fossero coinvolti anche in altri furti di autovetture commessi nel medesimo periodo, sia a Campobasso che nel Basso Molise. L’attività di polizia giudiziaria svolta ha confermato questa ipotesi e altri due componenti della banda specializzata in furti di veicoli, entrambi pluripregiudicati e di origini daune, sono stati individuati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto in concorso.