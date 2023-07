Arrivano le prime ufficialità in casa Campobasso, dopo le conferme di Ioio e Lombari la società ha ottenuto la firma in calce al contratto da parte del difensore Manuel Gonzalez che è il primo volto nuovo per la stagione 2023/2024. In seguito, questa mattina, anche il difensore Leonardo Nonni è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossoblu. L’opera del direttore sportivo De Filippis sta pian piano prendendo forma, diversi i senior già bloccati come l’altro difensore Bonacchi e gli attaccanti Di Nardo, Abreu e Corvino. Giocatori, questi appena citati che salvo stravolgimenti, saranno ufficializzati in questi giorni. Difesa e attacco completi in buona parte, in mediana, come anticipato da noi nei giorni scorsi, il primo nome dovrebbe essere quello di Luca Ricciardi. metronomo in forza all’Fc Matese nelle ultime due stagioni, cercato fortemente da Mosconi. Un giocatore di esperienza e qualità, il vertice basso della mediana a cinque che il nuovo tecnico rossoblu ha in cantiere. Oltre Ricciardi, è vicino al Campobasso il laterale Alessio Rasi, un ragazzo classe 99 di cui si dice un gran bene, reduce da un’ottima seconda parte di stagione con la maglia del Roma City. A questo punto una delle due mezz’ali di centrocampo sarà un ragazzo fuori quota, come un esterno di centrocampo. Le altre due pedine under saranno il portiere ed un difensore. Mezz’ali con spiccate doti agonistiche ma anche di inserimento, considerato che nel 3-5-2 i centrocampisti assumono un ruolo fondamentale anche nella ricerca del gol. Questo il quadro ad oggi in casa Campobasso, come detto nelle prossime ore ci saranno nuove ufficialità. In tale ottica, solo un ritardo burocratico sta impedendo il nuovo tesseramento dell’under Tordella, riscatto dal club di Rizzetta e pronto a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia dei lupi. Nei quadri societari Mario Colallilo è al lavoro nella nuova veste di direttore generale, in sostituzione di Ivano Maselli che ricordiamo era l’amministratore delegato del club.

Notizie dal girone F, colpaccio del Chieti che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Matteo Ardemagni. L’attaccante lombardo ha scelto la piazza teatina con l’obiettivo di vincere il campionato, come ammesso dallo stesso all’atto della presentazione ufficiale. Un nome importante, Ardemagni non più giovane, classe 87, garantisce gol ed esperienza grazie alla sua lunga carriera che lo ha visto protagonista per ben 9 stagioni nel torneo di serie B.

Ottimo colpo anche L’Aquila che sta per chiudere l’operazione Lorenzo Del Pinto. Centrocampista classe 90, reduce dall’ottima stagione in Lega Pro con la maglia del Potenza. Un giocatore che ha sempre calcato campi di serie B e Lega Pro, all’attivo anche una presenza in serie A con la maglia del Benevento. Anche qui un colpo da novanta con L’Aquila che ha tutte le intenzioni di giocarsi il campionato con Campobasso, Sambenedettese e Chieti, queste le quattro competitors per la serie C.