E’ di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio, lungo la statale 87 in territorio di Guardiaregia. Due le auto che, per cause da accertare da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo. I due mezzi sono andati quasi completamente distrutti, mentre le persone ferite sono state trasportate tutte al pronto soccorso del Cardarelli. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118, oltre agli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine a cui spetterà accertare l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.