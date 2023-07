Sono aperte le immatricolazioni e iscrizioni all’Unimol. Le immatricolazioni riguardano il primo anno, le iscrizioni sono riferite agli anni successivi e potranno essere effettuate attraverso procedure online fino al prossimo 29 settembre. L’offerta formativa dell”ateneo molisano intanto si arricchisce, per l’anno accademico 2023-2024, di sei nuovi corsi di studio: 4 le novità per le lauree triennali, 2 quelle riferite alle magistrali. Sicurezza e Sostenibilità delle Costruzioni, Diritto e nuove tecnologie, Scienze psicologiche e Tecniche di radiologia medica, i corsi di studio triennali; Management dello sport, Nutrizione e biosicurezza degli alimenti, sono invece le novità riferite alle magistrali.

L’Unimol offre un’ampia scelta tra 40 corsi di studi: 19 triennali, di cui un doppio titolo internazionale con l’Albania, 18 magistrali, di cui due in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e tre magistrali a ciclo unico. In particolare, i laureati potranno offrire consulenza, nella gestione dei rapporti di lavoro, agli enti con l’eventuale clientela, nella gestione dei processi e delle procedure amministrative con le amministrazioni. Potranno inoltre svolgere attività di operatori giudiziari mettendo a disposizione le competenze giuridico informatiche per lo svolgimento delle funzioni del ministero della Giustizia, anche con riferimento alla gestione del contenzioso telematico civile, tributario e amministrativo e alla comprensione della dinamica dell’intelligenza artificiale applicata nel processo civile.