Rientra l’allarme all’ospedale San Timoteo di Termoli sulla sospensione, annunciata dal 3 luglio, dell servizio di Emodinamica per carenza di medici. La buona notizia arriva dall’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 8 dirigenti medici della disciplina di cardiologia. Contrariamente ai precedenti bandi hanno risposto 6 specializzati, tutti convocati per lunedì 3 luglio dal commissario straordinario dell’Asrem Evelina Gollo. “Il servizio continuerà a essere garantito e l’emergenza sarà tamponata con risorse interne”, ha fatto sapere la Gollo, in attesa del concorso a tempo indeterminato per otto cardiologi.