Scossone in casa Campobasso. Ieri, in tarda serata, il divorzio tra il direttore generale del club Ivano Maselli e la società presieduta da Matt Rizzetta. Una notizia assolutamente inaspettata, in particolare in questa fase della stagione. Maselli era stato chiamato dalla proprietà americana, parliamo del mese di settembre 2022, come uomo di fiducia per ricostruire la società rossoblu reduce dalle macerie lasciate da Gesuè e compagnia. Investito del ruolo di direttore generale, Maselli ha rappresentato sul territorio Rizzetta e soci durante tutta la stagione sportiva, conclusa con la vittoria del campionato e della coppa Italia. A fine stagione, durante la conferenza stampa di consuntivo, lo stesso Rizzetta si era espresso con grossa soddisfazione verso Maselli, apostrofato come “amico e fratello”, ringraziandolo per l’egregio lavoro svolto. La continuità non era assolutamente in dubbio tanto è vero che l’ex direttore generale ha proseguito il suo lavoro per la nuova sfida serie D. Sicuramente è successo qualcosa, qualche episodio isolato oppure una serie di vedute diverse, questo non lo sappiamo ma di certo le carte in tavola sono cambiate in modo assolutamente repentino. Certo il laconico comunicato della società “L’avvocato Ivano Maselli non è più un dirigente del Campobasso” testimonia uno stato d’animo non sereno, considerato che, in seguito, la società non ha fornito alcuna spiegazione del divorzio. La direzione del club è stata affidata al segretario generale Mario Colalillo, che assume di fatto il ruolo ricoperto da Maselli sino a ieri. Un grande in bocca al lupo per questo nuovo ruolo a Mario Colalillo che si è sempre distinto per professionalità e competenza.

Detto delle vicende societarie, la prima conferma è stata ufficializzata, Cristian Ioio resta in rossoblu anche nella prossima stagione. Il difensore è il primo nome ufficiale del Campobasso versione 2023/2024, un giocatore che siamo certi potrà dare il suo contributo alla causa. In merito al mercato in entrata, nel reparto offensivo è tramontata definitivamente la pista Mirco Severini, approdato all’Atletico Ascoli. Operazione fatta per Di Nardo, il nome nuovo per l’attacco è quello di Vincenzo Corvino, prima punta classe 91. Un giocatore di esperienza reduce da 17 marcature realizzate con la maglia del Fasano nel girone H. Un’operazione che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. A centrocampo, reparto in assoluta fase di allestimento, il nome nuovo è quello del metronomo dell’Fc Matese, Luca Ricciardi. Un giocatore in grado di offrire qualità ed esperienza al centrocampo di Mosconi, un sondaggio che potrebbe trovare conferma nei prossimi giorni.