Il neo eletto Consigliere regionale Massimo Sabusco esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e l’elezione in Consiglio regionale. Riceviamo e pubblichiamo la sua nota.

“Innanzitutto ringrazio tutti i cittadini della Regione Molise che hanno riposto in me fiducia, tutti i candidati della lista della Lega che con correttezza e impegno hanno dato un contributo decisivo per raggiungere un risultato straordinario, ringrazio il Commissario regionale Michele Marone per il lavoro svolto al fine di costruire una lista competitiva.”

“Vorrei però rivolgere un ringraziamento speciale alla città di Campobasso: nella città capoluogo infatti ho ottenuto un risultato straordinario: PRIMO ELETTO a Campobasso tra tutti i consiglieri eletti di centro destra!”

Tale risposta della mia città è dipesa anche dall’impegno e dalla presenza attiva del Capogruppo della Lega al comune di Campobasso Alberto Tramontano, un riferimento serio per tutti i campobassani, al quale dico semplicemente grazie.

Un’altra persona importante per la mia elezione è stata la Dott.ssa Loredana Paolozzi, che da subito ha accolto con entusiasmo il mio progetto politico: anche a lei dico grazie.

Tanti amici e collaboratori mi hanno sostenuto con generosità e abnegazione, ma non posso non ringraziare la mia famiglia e in particolare mia moglie e mio figlio.

Sento su di me una grande responsabilità per il mandato che mi appresto ad esercitare, consapevole che la nostra terra, il Molise, ha bisogno di essere amministrata con serietà e impegno: l’assetto sanitario e l’accesso alle cure, le infrastrutture viare e digitali, il contrasto allo spopolamento, la creazione di nuovi posti di lavoro a vantaggio dei nostri giovani saranno i punti cardine della mia azione politico-amministrativa”.