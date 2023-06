Ritoccata verso il basso ma comunque sopra il 62 per cento, che assegna alla maggioranza lo scatto di un seggio in più, la percentuale raggiunta da Francesco Roberti: 62,24%.

Tutto confermato, dunque, anche dopo il conteggio in Tribunale delle sezioni incagliate 30 e 49 di Campobasso e centrodestra che porta a palazzo D’Aimmo 13 consiglieri contro i 7 della minoranza.

Nel dettaglio:

Fratelli d’Italia, con il 18,8% conquista 4 seggi. Salvatore Micone, il più votato in assoluto con 4778 preferenze;

Quintino Pallante, confermato con 3238 voti, Armandino D’Egidio 2762 e Michele Iorio che di voti ne ha totalizzati 2741.

Tre consiglieri ottiene Forza Italia, che riconferma tre uscenti: Nicola Cavaliere, il più votato della lista con 3226 preferenze, Andrea Di Lucente che ha ottenuto 3189 voti e Roberto Di Baggio 3164.

La lista civica Il Molise che vogliamo sfiora il 10 per cento, 9,88 e ottiene due consiglieri. La neo eletta Stefania Passarelli, con 3151 preferenze e il confermato Gianluca Cefaratti con 2772.

Due consiglieri anche per la lista del presidente, Noi moderati che ottiene il 7,48% dei consensi: Fabio Cofelice 2697 voti e Roberto Di Pardo con 1704, si tratta di due esordienti.

Un seggio alla lista dei Popolari 6,8% confermato Vincenzo Niro con 2538 voti

E un seggio alla Lega 6% e Massimo Sabusco eletto con 1831 voti.

Oltre a Roberto Gravina, 36,32% il suo risultato

sono eletti tre consiglieri del Partito Democratico.

La più votata è Micaela Fanelli che ha ottenuto 3111 preferenze

alle sue spalle Vittorino Facciolla con 3096 voti e la new entry Alessandra Salvatore che ha raccolto 1769 voti.

Al Movimento cinque stelle con il 7,1% vanno due seggi:

i confermati Andrea Greco primo eletto della lista con 2296 voti e Angelo Primiani con 1246.

Conquista due seggi anche la lista Costruire Democrazia, con il 5,7%

eletto Massimo Romano con 1964 voti mentre Antonio Tedeschi che ha ottenuto 1709 voti deve cedere il seggio a Roberto Gravina.