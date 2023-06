Il Comune di Campobasso ha indetto 2 concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di: 10 posti di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” e 8 posti di “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”. I relativi bandi di concorso sono pubblicati sul Portale Unico del Reclutamento, disponibile www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Campobasso. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica da oggi al 27 luglio.