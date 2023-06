Il musicista molisano Giuseppe Spedino Moffa è tra i finalisti del Premio Tenco 2023. Il suo ultimo disco “Uauà (Omaggio in musica a Eugenio Cirese)” è nella cinquina per il “Miglior album in dialetto” insieme a Almamegretta (Senghe), Patrizia Cirulli (Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica), Gnut (Nun te ne fa) e Peppe Voltarelli (La grande corsa verso Lupionòpolis). I cinque dischi sono stati scelti da una giuria specializzata e parteciperanno nei prossimi giorni a una nuova votazione finale per decretare il vincitore della categoria. Le targhe del Premio Tenco verranno consegnate durante l’evento annuale che si terrà al teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre. “Un sentito grazie – ha detto Spedino Moffa commentando la candidatura – va tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, in particolare a JustMo, Antonio Fanelli, il Gal e il comune di Fossalto. A parte la soddisfazione personale sono contento che sia stata apprezzata la cultura della nostra regione. Ai molti che mi hanno chiesto come poter supportarmi – ha concluso il musicista – ho spiegato che c’è una giuria qualificata per l’assegnazione e che l’unica cosa che si possa fare, e che è anche la più bella, è ascoltare questo disco nella speranza che piaccia”.