Su GoFundMe è partita una raccolta per aiutare Giusy Messina e il canile “Oasi del randagio” di Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi, amici. Oltre al nostro rifugio di cani ciechi, paralizzati, vecchietti, abbandonati, malati e in pessime condizioni, oltre ad un piccolo rifugio di gatti, molti dei quali in età avanzata e ammalati – scrive l’organizzatrice, Laura Chiarenzi – ci prendiamo cura di tanti piccoli randagi”.

“Sterilizziamo – spiega – sfamiamo, corriamo dal veterinario in caso di necessità, laddove non riusciamo noi, seppure con un po’ di esperienza, a curare, e li accudiamo ogni giorno”.

“E tutto questo – aggiunge – in un territorio ostile dove questi poveri animali, sono considerati cose, spesso sporche, inutili, da buttare via. Sono più di quarant’anni che andiamo avanti in queste condizioni”.

La raccolta fondi per aiutare l’Oasi del randagio è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/giusy-e-il-rifugio-di-mirabello