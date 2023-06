Arrivato nel mercato invernale della stagione appena conclusa, il “Ciaf” si è da subito ritagliato uno spazio importante in campo e nel roster. Lo Sporting Campobasso ha particolarmente apprezzato la professionalità e l’attaccamento alla maglia del giocatore classe 1989 che sin dal primo giorno si è ben integrato nel gruppo rossoblù. Siamo contenti di averlo a disposizione anche per questa annata. “Sono contento che Enrico abbia deciso di sposare nuovamente la nostra causa – afferma mister Andrea Pietrunti – Ha dimostrato da subito di sapersi inserire, è un ragazzo tra virgolette, silenzioso, ma la cui presenza è molto importante per tutti data anche la sua esperienza nei campionati nazionali. Ha una passione enorme ed è molto dedito al duro lavoro, le persone come lui fanno bene al gruppo. Partendo poi fin da subito con noi, a differenza dello scorso anno, avrà la possibilità di lavorare al meglio già dall’inizio”. Soddisfatto lo stesso Enrico Ciafardini: “Sono molto contento di rimanere perché sin da quando sono arrivato ho ricevuto un’accoglienza speciale. Fondamentale per la mia scelta è stata la conferma di gran parte del blocco della stagione appena conclusa…il gruppo è molto unito e siamo convinti di poter dire la nostra anche in una categoria superiore”.

Fonte: Ufficio stampa