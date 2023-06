“I risultati delle elezioni regionali in Molise certificano un trend in netta crescita per Forza Italia. Se nel 2018 in regione il nostro partito aveva raccolto 13.627 voti, pari al 9,38% dei consensi, oggi questa percentuale sale di tre punti, attestandosi al 12%, con 16.876 voti. Un successo che rappresenta uno straordinario riconoscimento del lavoro che, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, ho portato avanti con convinzione in questi mesi, confrontandomi quotidianamente con i nostri dirigenti e militanti sul territorio”. Lo dichiara il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito. “Forza Italia si afferma come primo partito in ben 20 Comuni, in alcuni casi con consensi superiori al 60%, consolidando la propria presenza anche in centri più grandi, come nel capoluogo Isernia, dove siamo primi con il 23,58%. Risultati che non sarebbero stati possibili senza il grande impegno di tutti i nostri candidati che in queste settimane si sono spesi senza riserve per portare avanti il programma e i valori di Forza Italia, contribuendo all’affermazione di Francesco Roberti e del centrodestra. Ringraziamo i cittadini del Molise per la fiducia che ci hanno accordato e che ripagheremo con i fatti”, conclude.