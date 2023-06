In serata sono arrivati i dati della seconda rilevazione dell’affluenza alle urne alle elezioni Regionali. Alle 19 in regione ha votato il 23,77 per cento degli aventi diritto. Alla stessa ora alle Regionali di 5 anni fa aveva votato il 38,98 per cento, ma allora si votò ad aprile e soprattutto all’epoca si votò in un solo giorno, stavolta invece i seggi saranno aperti anche di lunedì. Quanto ai dati dei singoli Comuni, quello dove si è votato di più è Pozzilli con il 35,59 per cento, quello con l’affluenza più bassa invece è Castelbottaccio con appena il 7,31. Nelle città l’affluenza più alta a Campobasso, quasi 31 per cento. Più bassa a Isernia, quasi 27 per cento, e a Termoli, 26,42.