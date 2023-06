Il Molise sceglie il suo nuovo presidente e i suoi consiglieri. In tutto 21 cariche da eleggere con la tornata elettorale di oggi e domani. Le urne si sono aperte stamattina alle 7 e chiuderanno alle 23 per riaprire poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio. Sono 393 le sezioni aperte nei 136 comuni della Regione. Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono 85mila residenti all’estero.

Dei tre candidati alla carica di presidente della Regione il primo a votare, intorno alle 11, è stato Francesco Roberti che guida la coalizione di centrodestra. Roberti ha votato a Termoli nella sezione 3 della Scuola Principe di Piemonte. Un’ora più tardi ha votato invece a Campobasso il candidato del centrosinistra Roberto Gravina, il suo seggio è il numero 1 della scuola D’Ovidio, di piazza della Repubblica. Il terzo candidato alla carica di presidente della Regione Emilio Izzo, sostenuto dalla lista ‘Io non voto i soliti noti’, voterà invece nel pomeriggio a Isernia, la sua città.

A fine mattinata sono arrivati i primi dati sull’affluenza alle urne. Per ora numeri in picchiata, ma è estate e molti potrebbero votare stasera o domani. A mezzogiorno in regione ha votato il 9,72 per cento degli aventi diritto. Alla stessa ora alle Regionali di 5 anni fa aveva votato il 15,37 per cento, ma allora si votò ad aprile e soprattutto all’epoca si votò in un solo giorno, stavolta anche di lunedì. Quanto ai dati dei singoli comuni, quello dove si è votato di più è Pescolanciano con il 15,37 per cento, quello con l’affluenza più bassa invece è San Biase con appena il 3,38. Nella città numeri praticamente identici: 11,81 per cento sia a Campobasso che a Termoli, 11,23 a Isernia. Prossima rilevazione stasera alle 19.