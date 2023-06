Inizierà subito dopo la chiusura dei seggi la diretta elettorale di Telemolise, alle 15 in punto e, come di consueto, andrà avanti fino alla vittoria del nuovo presidente della Regione e fino alla composizione del consiglio regionale. A condurre in studio, il direttore Manuela Petescia insieme a Giovanni Di Tota e in compagnia di tanti ospiti che commenteranno via via i risultati dello spoglio.

Numerose le dirette in campo da ogni angolo della regione: Telemolise

schiera infatti, come sempre, tutte le sue squadre giornalistiche e tutte le troupe per garantire l’informazione più completa possibile.

Sono previsti collegamenti in diretta con la Gil di Campobasso, dove è allestita la sala stampa; con la sede di Gennaro Niro per la raccolta dati autonoma e quindi più veloce di quella ufficiale; con i seggi elettorali e il quartiere genarale dei partiti e dei 3 candidati alla carica di presidente. L’attesa del risultato finale sarà allietata da momenti di intrattenimento musicale, curato dal pianista Simone Sala, ed è in programma anche uno spazio dedicato agli amanti degli animali: Telemolise proporrà infatti uno speciale Viaggio in Molise , questa volta varcando la soglia del canile di Santo Stefano, per trasmettere i video dei nostri amici a quattro zampe e sollecitare la loro adozione.

Nè mancheranno poi gli scherzi a danno (si fa per dire) di candidati ed esponenti politici di spicco della campagna elettorale e tante altre sorprese e novità che i telespettatori scopriranno durante la lunga diretta elettorale di Telemolise.

La nostra emittente, infine, accoglierà tutti i cittadini che vorranno intervenire alla trasmissione, con contributi, domande e curiosità; una sorta di open day negli studi televisivi di Campobasso