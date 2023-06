Share on Twitter

“Roberto Gravina il candidato migliore, è l’unica alternativa” lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivata in Molise, prima a Campobasso e poi a Termoli, per sostenere la coalizione di centrosinistra.

Sul palco con lei anche la squadra del Pd. La Schlein ha parlato alla gente in piazza Monumento. Temi locali e nazionali.

Dall’ autonomia differenziata che definisce pessima al contrasto alla denatalità che è possibile solo “se si contrasta – ha detto – la precarietà che il Governo meloni sta provocando’

“Vogliamo difendere la sanità pubblica dai tagli del governo. Le Liste di attesa si allungano e mancano medici”.

Ha parlato di asili nido, di Pnrr, di infrastrutture e lavoro.

“Abbiamo parlato a Campobasso con Elly e confermato un progetto bello che nasce in Molise che vede il Pd insieme ad altre liste che sostengono una alleanza progressista – ha detto Roberto Gravina – perché oggi è quello che deve motivare ognuno di noi rispetto a chi ha danneggiato la regione.

Elly Shlein prima di arrivare a Termoli, si è intrattenuta per qualche minuto con Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, insieme a Gravina.

“Il Molise laboratorio d’Italia”, ha detto la segretaria del Pd.