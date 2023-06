Share on Twitter

Nell’ambito delle attività legate al tema dell’integrazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, dal 2015, ha sviluppato il Progetto RETE!, un’iniziativa rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SAI(Sistema di Accoglienza e Integrazione) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere e favorire l’interazione tra pari e i processi di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio. Anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, ha voluto aderire fortemente a questa iniziativa sin dalla sua nascita. Lo stadio comunale “Marchesi Battiloro” di Petacciato (Cb) ospiterà sabato 24 Giugno, a partire dalle ore 9.00, la fase regionale del progetto curata sul territorio dal collaboratore regionale SGS Paolo Pizzuto. Ad affrontarsi saranno i ragazzi dei centri SAI di Campobasso, Pietracatella, Casacalenda, Petacciato e Colli al Volturno. I calciatori si affronteranno in gare 9V9, secondo la formula italiana.

Fonte. Ufficio stampa.