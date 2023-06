Proseguono incessantemente gli ultimi preparativi per la messa a punto dello Slalom di San Nicola a San Giuliano del Sannio (CB). La competizione, giunta alla settima edizione, si svolgerà nella giornate di sabato 1 e domenica 2 Luglio 2023 e sarà valida come Trofeo d’Italia Slalom e Coppa di Zona ACI SPORT. Inoltre grazie all’impegno e alla competenza della Associazione Tecno Motor Racing Team che organizza l’evento con il supporto de “ La CASTA ASD, Tecno Motor, Ufficiali di gara – “ la gara sarà valida quale riserva del Campionato Italiano ACI SPORT. Anche per l’edizione 2023 sarà ricordato Gianmarco Di Vico con il Memorial a lui dedicato. Immutato il percorso di gara di m. 2990 con 14 postazioni di rallentamento. In attesa della conferenza stampa di presentazione che si terrà alle ore sedici di mercoledì 28 giugno 2023 a Campobasso nei locali del CONI regionale, continua a salire il numero dei piloti che si contenderanno le vette delle classifiche della settima edizione dello Slalom di San Nicola. Grazie all’ottima organizzazione di gara e alla squisita accoglienza molisana sono molti i piloti che hanno riconfermato la partecipazione e numerosi i nuovi partecipanti . Al fine di agevolare la partecipazione dei concorrenti, l’Organizzazione ha deliberato di effettuare per tutti i partecipanti una riduzione del 10 % sulle tasse di iscrizione.

Fonte Ufficio Stampa.