Conferme anche fuori dal campo: lo Sporting Campobasso è felice di comunicare un nuovo accordo di sponsorizzazione con La Cura Medical SPA. Situata a Campobasso in Via Conte Verde 8, La Cura Medical SPA del dott. Aldo Reale abbraccia anche per quest’anno l’ambizioso corso rossoblù nella serie cadetta. Una riconferma che ci rende particolarmente orgogliosi e che aggiunge un valore particolare al progetto messo in piedi dal presidente Pietrunti. Siamo contenti di aver avvicinato in questi mesi, alla nostra realtà, imprenditori del calibro di Aldo Reale, al suo terzo anno tra le fila dello Sporting Campobasso. Aldo Reale: “Anche quest’anno ho deciso di sostenere, con La Cura Medical SPA, il progetto dello Sporting Calcio a 5. Un progetto basato sull’amicizia e sulla fiducia reciproca. Affrontare un campionato di Serie B non è semplice, sia da un punto di vista sportivo che economico, ma riusciremo a farci onore e portare in alto il nome della città di Campobasso. Entusiasmo ed organizzazione non mancano e i ragazzi che faranno parte della rosa daranno il meglio di sé”. Ad Aldo e La Cura Medical SPA un ringraziamento speciale per la fiducia riposta in noi e nei nostri ragazzi.

Fonte Ufficio Stampa.