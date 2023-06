Non è in programma alcun comizio con Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme sul palco in vista del voto in Molise, in programma domenica e lunedì. E’ quanto viene confermato da fonti di entrambe le forze politiche. Per la presidenza della Regione, Pd e M5s sostengono un candidato, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, insieme a Sinistra-Verdi, socialisti e ad alcune liste civiche. Conte ha in programma comizi in Molise sia oggi sia domani. Domani anche Schlein sarà in Molise. Non ci sono comizi comuni in programma, viene spiegato, ma i due leader potrebbero incontrarsi nel corso dei rispettivi tour molisani.