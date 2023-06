CUS MOLISE-CUS MACERATA 3-5

(1-0 primo tempo)

Cus Molise: Di Camillo, Bozza, Ferrara, Lenoci, Palamaro, Salvatore, Petrella, Drini, Presutti, De

Nisco, Petrella. All. Di Stefano.

Cus Macerata: Rapari, Seresi, Giuggiolini, Frattani, Bonifazi, Astuti, Marangoni, Nardi, Florio,

Pennesi, Silmi. All. Del Curatolo.

Marcatori: De Nisco (3) per il Cus Molise.

Giochi qualificazione rimandati a domani contro il Cus Torino (inizio fissato alle 16) per la squadra di calcio a 5 del Cus Molise che dopo aver battuto all’esordio Trento, cade nella seconda sfida della fase finale dei Cnu contro il Cus Macerata che si isola così al comando del girone con 6 punti. Alle spalle dei ragazzi di mister Del Curatolo è bagarre con Cus Molise e Cus Torino (che oggi ha

battuto 5-4 Trento) appaiate a quota 3. Gli ultimi 40’ saranno dunque decisivi. La cronaca – Si presenta subito bene la formazione del Cus Macerata che impegna su punizione calciata da Florio il portiere Di Camillo, abile a deviare di piede. La risposta molisana è affidata a De Nisco che conclude al lato. La pressione del Cus Macerata cresce e su una parla persa dai molisani un grande Di Camillo chiude in uscita su Bonifazi. Sull’altro fronte è Lenoci a guidare la ripartenza, De Nisco non trova la porta per la chiusura dell’estremo difensore. I ragazzi di Di Stefano vanno in vantaggio proprio con il capitano De Nisco. Il primo tempo si chiude così. Il Cus Macerata, punto nell’orgoglio parte a mille nella ripresa. I marchigiani si portano sul 4-1. De Nisco accorcia per i molisani prima della quinta rete maceratese. Ancora il capitano del Cus Molise prova a tenere a galla i suoi realizzando la sua personale tripletta ma non basta per completare la rimonta. Il parere degli allenatori – Del Curatolo: “E’ stata una bella partita, maschia e combattuta ma molto corretta. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni e i nostri avversari sono stati più cinici rispetto a noi. Nella ripresa siamo venuti fuori e vinto il confronto”. Il tecnico del Cus Molise Di Stefano ha così commentato al termine del confronto: “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita – argomenta – come del resto conferma il risultato. Nella ripresa siamo partiti male e questo ci ha condizionato. Loro sono andati avanti e a nulla è servito il nostro tentativo di rientrare”.