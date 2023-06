CUS TORINO-CUS MOLISE 2-1

(1-0 primo tempo)

Cus Torino: Garofano, Caporaso, Guzzi, Corrieri, Cerone, Schiavone, Assouli, Favole. All. Scamarcia.

Cus Molise: Di Camillo, Ferrara, Lenoci, Presutti, Bozza, Petrella, Salvatore, Palamaro, Drini, De Nisco, Trotta. All. Di Stefano.

Marcatori: Guzzi pt, Schiavone, Salvatore st.

Note: ammoniti Ferrara e De Nisco, Petrella, Corrieri. Espulso Petrella al 13’ del secondo tempo.

Finisce l’avventura nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari di Camerino per la selezione di calcio a 5 del Cus Molise che perde 2-1 contro il Cus Torino che approda così in semifinale.

La cronaca – Si presenta subito bene il Cus Torino con Corrieri che impegna Di Camillo. Sull’altro fronte ci prova De Nisco con una gran girata che viene intercettata dal portiere piemontese Garofano. La squadra di Scamorcia si affida ben presto al gioco a cinque e va ad un passo dal vantaggio con una botta di Guzzi che si stampa sul palo. Il Cus Molise si fa vedere con Petrella, palla di poco fuori. Il Cus Torino, grazie al power play sblocca il confronto con Guzzi (portiere di movimento) che risolve una mischia in area e supera Di Camillo. Nel finale di frazione Cerone, in contropiede, sciupa la palla del 2-0 per i piemontesi. Con il risultato di 1-0 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa si presenta subito bene il Cus Torino con Cerone, doppio dribbling e tiro deviato da Di Camillo. E’ poi Assouli da dentro l’area a spedire fuori. Il Cus Molise si scuote e Lenoci chiama al grande intervento Garofano. Subito dopo Ferrara e De Nisco da posizione favorevole non riescono a trovare il bersaglio grosso. La squadra di Di Stefano spinge, Petrella mette al centro per Presutti, conclusione alta. I piemontesi si fanno vedere con Corrieri che costruisce per Assouli, Di Camillo si fa trovare pronto alla risposta. Ci prova poi Ferrara ma Garofano blocca. Per il Cus Molise piove sul bagnato quando Petrella, già ammonito, commette fallo su Corrieri e finisce anzitempo sotto la doccia. Con l’uomo in più il Cus Torino sfiora il raddoppio con Favole. Raddoppio che arriva con Schiavone, assistito da Corrieri. Gara tutta in salita per il Cus Molise che riesce ad accorciare le distanze con Salvatore (assist di Ferrara) ma non basta per riequilibrare le sorti del confronto.