Molise avvolto in una bolla di calore e per le prossime ore la situazione non è destinata a migliorare. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un bollettino con criticità ‘arancione’ per domani 22 giugno nelle zone centro orientali, ‘gialla’ in quella occidentale. Secondo gli esperti del meteo le temperature massime saranno in sensibile aumento, il cielo sereno o poco nuvoloso, i venti deboli e il mare poco mosso. Oggi alle 14 a Campobasso si sono registrati 31 gradi, ma la temperatura percepita è stata molto più alta. In nottata il termometro non è sceso sotto i 19 gradi.