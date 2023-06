Ultime ore d’ansia e di ripasso delle materie per gli studenti molisani: domani mattina, alle 8.30, la prima prova scritta, italiano, comune a tutti gli indirizzi darà il via agli esami di maturità e di terza media. Il 22 giugno la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova scritta non riguarderà più specifiche discipline, ma le competenze fondamentali del proprio indirizzo di studi. Saranno 2256 i ragazzi molisani che affronteranno gli esami di terza di secondaria di primo grado e 2497 gli studenti delle superiori, che per 46% sono liceali, 16% vengono dagli istituti professionali e 38% da scuole tecniche.

Le commissioni dell’esame di Stato per la maturità 2023 tornano all’assetto ordinario e sono composte da un presidente esterno, tre membri interni e tre membri esterni. Facile immaginare la fibrillazione degli studenti in queste ore, ma, come dice il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, nel suo messaggio agli studenti, è un momento della vita sì importante, ma che va affrontato in tranquillità.

Intanto il Ministero dell’Istruzione ha divulgato le percentuali degli ammessi agli esami, regione per regione: a dispetto della sardegna che totalizza solo un 8% di studenti ammessi, dato peggiore d’Italia, il Molise si piazza, insieme alla Campania e al Veneto, tra le regioni con la percentuale migliore: solo un 3% di studenti è stato bocciato e non affronterà la maturità.