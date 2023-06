Eventi atmosferici avversi e infezioni di organismi nocivi, il sindaco di Trivento Corallo pubblica l’avviso per le imprese agricole. Il Sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, informa i cittadini che, a seguito delle avversità climatiche verificatesi sul territorio comunale da maggio 2023 a oggi, non ultimi gli eventi alluvionali che hanno colpito in maniera particolare alcune contrade del territorio, per le quali sono stati richiesti ben due riconoscimenti di calamità naturali da parte del sottoscritto, ed ampiamente documentati, invita i titolari delle imprese agricole danneggiate dalle avversità climatiche, verificatesi a partire dal mese di maggio 2023 ad oggi, a segnalare, esclusivamente mediante il modello predisposto dagli organi competenti, i danni subiti per il tramite del Comune di Trivento. Si invitano tutti gli interessati a leggere attentamente gli allegati e qualora ne ravvisassero la necessità, di presentare le domande entro la data del 03 luglio 2023 alle ore 09:00, mediante trasmissione del modello di segnalazione, comprensivo degli allegati indicati, all’indirizzo pec comunale: protocollo.trivento@pec.it. Il modello per la segnalazione dei danni è scaricabile dal sito internet del Comune, www.comune.trivento.cb.it, dove è possibile consultare tutta la relativa documentazione.