CUS TRENTO-CUS MOLISE 2-6

(2-2 primo tempo)

Cus Trento: Gurabardhi, Vamgelo, Bordieri, Brasca, Fiorentino, Martinelli, Mangiagli, Topinelli, Stenico, Mondin, Dusci, Veronesi. All. Saiani.

Cus Molise: Di Camillo, Bozza, Ferrara, Lenoci, Salvatore, Palamaro, Petrella, Drini, Presutti, De Nisco, Trotta. All. Di Stefano.

Marcatori: De Nisco (3), Presutti, Lenoci, Ferrara per il Cus Molise.

Comincia con il botto l’avventura del Cus Molise calcio a 5 nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari di Camerino. La selezione di Antonio Di Stefano batte in rimonta il Cus Trento e mette in cassaforte i primi tre punti. La partenza è da dimenticare per i molisani che vanno subito sotto 2-0 pagando un approccio alla partita non ottimale. Con il passare dei minuti però il Cus Molise prende le misure e riesce a riaprire i giochi e a pareggiare i conti prima del riposo. Riequilibrate le sorti del confronto, Lenoci e compagni mettono la freccia in avvio di ripresa grazie ad un gran gol di De Nisco che al volo, su schema da calcio d’angolo firma il 3-2. Il Cus Trento accusa il colpo, si gioca la carta del portiere di movimento e viene punito a più riprese dai molisani. Finisce così con il Cus Molise in festa. “Abbiamo avuto una grande reazione – rimarca alla fine del confronto il tecnico Antonio Di Stefano – e siamo stati bravi a non disunirci dopo essere andati in svantaggio. Avevo detto ai ragazzi che l’approccio sarebbe stato fondamentale ma siamo entrati in campo troppo molli e ci hanno punito. Alla lunga è venuta fuori la nostra maggiore esperienza e qualità nelle giocate. E’ stata una bella vittoria, importante per la classifica e per il morale. Ora testa a domani”.