Sul pezzo la dirigenza del Campobasso. Ciò che urge ai due tecnici De Filippis e Mosconi è ricomporre un parco di under. La coppia sa benissimo che si è competitivi con under di valore distribuiti con intelligenza sul terreno di gioco. I due reparti – senior e fuori quota- viaggiano su due binari paralleli ma l’obbligatorietà dei fuori quota implica che non si possono sbagliare. De Filippis tiene d’occhio due pedine molisane interessanti: si tratta di Michele Colabella mezzala classe 2003 di Bonefro e dell’esterno d’attacco classe 2004 di San Martino in Pensilis, Antonio Sciarretta. Entrambi due anni fa al Campodipietra, lo scorso anno alla Turris fino a metà campionato torneo quando Sciarretta ha fatto il salto di categoria in serie D all’Fc Matese. La molisanità, se esistente, potrebbe essere un valore aggiunto. Questi ultimi dovrebbero far parte del ritiro rossoblu dal 24 luglio prossimo. Il ds sta attendendo con una certa ansia la risposta del difensore Leonardo Nonni del Pineto che potrebbe rimanere in Abruzzo; così il dirigente pare abbia rivolto le sue attenzioni verso il difensore Giacomo Romano del Notaresco che, però, dovrebbe rimanere con grande probabilità con i teramani. Dalle dinamiche del mercato, si potrebbe vincere l’idea di Mosconi di dislocare un under anche in attacco: un’ipotesi non da scartare e che risolverebbe molte grane di formazione. E’ attivo il mercato dei 2005 di cui il Campobasso è privo già dallo scorso campionato. De Filippis sta valutando di costruire un pacchetto costituito da quattro pedine. Il portiere, invece, dovrebbe essere un classe 2004: sembra che a Mosconi piaccia Giacomo Di Donato, estremo difensore del Sambuceto che in carriera due anni fa ha ricevuto anche la convocazione nella rappresentativa di serie D under 18 allenata da Giuliano Giannichedda. Mosconi ed il suo nuovo staff nel quale oggi manca ancora la figura del preparatore dei portieri, hanno organizzato per giovedi alle 17:00 al campo Toti Rauso un raduno di under. Sono giunte moltissime mail alla società rossoblu; tanti altri ragazzi sono in fase di valutazione. Sarà sicuramente un pomeriggio molto utile per la dirigenza del Campobasso.

Ultimi aggregati in serie D: quello trascorso è stato il week end dei verdetti degli spareggi nei campionati regionali. Le ultime sette a raggiungere la quarta serie ieri sono state: la Lavagnese, Club Milano, Bassano, Fossombrone, Budoni, Siracusa e Città di Gallipoli.

Scritta ieri pomeriggio una bella pagina di calcio: il Lecco di Luciano Foschi è tornato in serie B cinquant’anni dopo la sua ultima partecipazione. Lo ha fatto battendo 3-1 il Foggia di Delio Rossi. Una grossa soddisfazione per l’ambiente e per tanti che hanno vestito la maglia del Lecco negli anni come l’ex tecnico del Campobasso dall’81 all’84 Antonio Pasinato ieri presente e qui immortalato nei festeggiamenti post partita.