La scorsa notte i vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti a Campolieto per domare un incendio che si è sviluppato in una piccola rimessa. I danni hanno riguardato ciò che in essa era contenuto e non ci sono persone coinvole o ferite. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno effettuato i rilievi per capire le cause del rogo.