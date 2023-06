Share on Twitter

“Francesco Roberti sarà capace di portare avanti un programma di concretezza. Il nostro è un sostegno convinto”, lo ha detto il deputato Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italiva Viva arrivato in Molise a supporto del candidato alla presidentza della regione per il centrodestra. Il partito guidato da Matteo Renzi ha un suo rappresentante candidato insieme a Roberti, è il coordinatore di Italia Viva in Molise, Donato D’Ambrosio

“C’è una grande convergenza programmatica, Vogliamo essere complici con Francesco per questo grande comune – ha detto D’Ambrosio – che è la regione Molise”.

Rosato ha fatto un tour sul territorio, ha incontrato cittadini e imprenditori. Ha evidenziato la necessità di interventi, dalle infrastrutture carenti alla sanità, lo spopolamento soprattutto delle aree interne. ”Il Pnrr – ha detto – è una grande occasione da non farci scappare.

“Siamo all’opposizione al governo nazionale ma qui abbiamo scelto una figura che possa dare uno slancio a questa regione”

Rosato rivendica il ruolo importante dei moderati in Italia.

Non può che farci piacere che Italia Viva sia con noi”, lo ha detto Roberti che ha sottolineato l’importanza del noi, del ruolo di amministratori dei Comuni, dai più piccoli ai più grandi, la base come forza fondamentale.