Fondo di sostegno ai comuni marginali, il Comune di San Biase “premia” chi sposta la residenza o apre una nuova attività. Il Fondo è stato istituito al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento. Le domade scadono il prossimo 26 giugno 2023 e prevede complessivamente due misure. La prima interessa chi trasferisce la proria residenza nel Comune di San Biase, le risorse ammontano a 15 mila euro e ad ogni richiedente vanno 5 mila euro. In merito alla seconda misura, l’apertura di una nuova attività economica, ha una dotazione complessiva di euro 22.250,00 che andrà ripartita in base alle domande pervenute. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla consultazione del sito ufficiale dell’Ente: www.comune.sanbiase.cb.it