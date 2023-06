Inaugurato a Termoli, nel quartiere dei Santi Pietro e Paolo il nuovo campo da basket.

Un nuovo impianto ad ingresso libero dove poter praticare sport. Al taglio del nastro c’erano il sindaco Francesco Roberti, l’assessore Michele Barile, insieme ad altri amministratori comunali. “E’ importante per i nostri ragazzi divertirsi in armonia, riportiamoli dentro i nostri parchi”, ha detto Roberti.

L’amministrazione comunale sta provvedendo alla realizzazione di altri impianti in Via dei Pruni, a Difesa Grande e individuando anche nuove aree a Porticone. Obiettivo centrale, far diventare le aree dove praticare sport zone di aggregazione per tutti.

All’evento hanno partecipato diverse associazioni che si occupano di basket e minibasket. Enrico Sabetta, ex arbitro internazionale, entusiasta per questo nuovo impianto.