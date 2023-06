Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato del Commissariato di polizia di Stato di Termoli ha proceduto all’arresto di un giovane originario della Polonia, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, nella serata dello scorso 3 giugno, dopo aver scavalcato la recinzione di un noto centro commerciale del posto, si è introdotto illecitamente all’interno dei locali, asportando merce di vario tipo, dal valore successivamente accertato di circa 400 euro.

li Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, giunti sul luogo, hanno colto l’uomo in flagranza di reato. Lo stesso ha tentato di darsi alla fuga, usando anche violenza contro i poliziotti che tuttavia sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di appurare il giovane si era già reso responsabile negli ultimi mesi di altri 5 furti, sempre all’interno dello stesso esercizio commerciale, per un valore complessivo di merce asportata pari a circa mille euro.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente è stato associato presso il Carcere di Vasto.