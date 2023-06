Era stato ribattezzato Sistema Iorio, un maxi processo con decine di persone inizialmente coinvolte. Il sistema però era crollato e svanito con la sentenza di primo grado, un anno fa. Dopo 10 anni di processo e decine di udienze l’ex presidente della Regione Michele Iorio e altre 11 persone erano stati assolti da tutte le accuse. Ci furono solo due condanne per l’ex editore Ignazio Annunziata e per l’ex direttore generale dell’Asrem Angelo Percopo. Al processo d’Appello però è arrivata oggi un’altra assoluzione, proprio quella dell’ex manager della sanità regionale difeso dall’avvocato Giuseppe Fazio. La corte presieduta da Vincenzo Pupilella ha anche notevolmente ridotto, da 12 a 5 anni, la pena per Annunziata. Cade anche per lui la concussione, resta solo la bancarotta. L’ex editore era difeso dall’avvocato Nicolino Crisofaro.