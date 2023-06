Su iniziativa del coordinamento regionale di Forza Italia da questa sera in tutto il Molise saranno affissi dei manifesti in ricordo di Silvio Berlusconi. L’annuncio è del coordinatore regionale del partito, Claudio Lotito che ha ricordato come il Molise sia sempre stato nel cuore dell’ex premier “sin da quando – ha sottolineato – dopo il tragico terremoto di San Giuliano nel 2002, rimase colpito dalla forza e dal coraggio dei molisani. Fu qui che scelse di candidarsi per due volte e venne sempre eletto. Un legame solido con una terra che ha amato”, ha concluso Lotito.