Momenti di paura per madre e figlio che stavano percorrendo la strada che costeggia il Sinarca in direzione Montecilfone. L’auto, per cause al vaglio dei carabinieri, è finita fuori strada impattando contro un manufatto e si è ribaltata. La donna e il giovane sono stati trasportati per controlli in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori di Misericordia e 118.