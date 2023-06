Share on Twitter

Violento nubifragio su alcune contrade di Trivento, intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 giugno 2023, il maltempo si è abbattuto ancora una volta sul territorio di Trivento: un violento nubifragio ha colpito pesantemente le contrade di Codacchio, Querciapiana, Sant’Aniello e Sterparo. Il sindaco Pasquale Corallo ha allertato i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per le verifiche del caso e ha invitato la cittadinanza a fare la massima attenzione negli spostamenti da e verso le citate contrade. Strade completamente allagate, trasformate in corsi d’acqua, terreni agricoli allagati dalle abbondanti piogge che si sommano di giogno in giorno. Una situazione molto precaria, che purtroppo va peggiorando.