Il paesaggio e la storia, il tratturo e le antiche strade, Nel nuovo logo del parco archeologico di Sepino convivono le anime di uno dei siti più importanti in Italia. Un logo che il Ministero della Cultura ha inteso realizzare con la collaborazione dei professionisti dell’impresa culturale e creativa molisana JustMo. Semplice e diretto.

“La via che viene dal Matese e quella creata dall’uomo incrociate – ha spiegato la presidente di JustMo, Nella Rescigno – sono stilizzate per il logo da cui nasce il brand che si vuole veicolare attraverso una grande attività di comunicazione”.

Un logo, dunque, che richiama e racchiude il marchio di identità.

Il direttore del Parco Archeologico di Sepino, Enrico Rinaldi ha spiegato l’importanza del sito nel panorama culturale e storico italiano, uno dei 10 più importanti che rappresenta un unicum da far conoscere attraverso tante iniziative messe in campo.

“La nuova veste grafica – ha spiegato Rinaldi – uniformerà il racconto e la comunicazione, l’identità del Parco. diverse le iniziative, a partire, a luglio, dalla ripresa degli scavi”.

Presente alla conferenza stampa anche l’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno.