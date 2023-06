I Vigili del Fuoco sono intervenuti, poco prima dell’ innesto sulla Bifernina, nei pressi di Larino. Un’auto, per cause da accertare, è sbandata finendo sulla barriera di protezione. Per il conducente solo tanto spavento. E’ uscito da solo dal veicolo. Sul posto anche personale del 118 e i Carabinieri frentani, per i rilievi.

Il traffico ha subito limitazioni.