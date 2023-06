Arriva un altro grande risultato per il Cus Molise negli sport da combattimento. Nella giornata di sabato 10 giugno, Mattia Amatuzio, in occasione della ”Etna Fight Night 4″ fa il suo esordio nella K1 Pro, ormai diventata disciplina principe della kickboxing. Quest’ultima prevede l’utilizzo di solo guantoni con gambe scoperte dalle protezioni. L’avversario è il padrone di casa Matteo Lo Cascio, anche lui all’esordio nella K1, con esperienze dilettantistiche a livello internazionale. L’incontro, che si disputa su tre riprese, inizia a mille senza fase di studio tra i fighters. Il matesino sferra un potente diretto al viso nella prima ripresa che mette il siciliano in evidente difficoltà. Nella seconda il ritmo rimane alto, l’atleta cussino continua a mettere stupendi colpi di boxe, Lo Cascio prova con ginocchiate e calci che si infrangono sulla guardia del molisano. Nella terza ripresa Amatuzio infligge devastanti calci tra tronco e viso che portano l’avversario ad alzare bandiera bianca. L’esito è unanime, vittoria per la punta di diamante del Cus Molise e del movimento delle arti marziali molisane. Il prossimo appuntamento per Amatuzio sarà a Roma il 15 luglio nella disciplina della Low Kick.